الرائد يتربص بالتعاون.. والقادسية يستقبل النصر

تعود عجلة دوري جميل السعودي للمحترفين للدوران من جديد عندما يصطدم الرائد بغريمه التقليدي التعاون على استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين يرحل النصر إلى الخبر، لمواجهة القادسية في افتتاح المرحلة 16 من المسابقة.

وتوقف دوري جميل السعودي للمحترفين لمدة 23 يوماً، بسبب خوض المنتخب السعودي معسكراً إعدادياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ولعب من خلاله مواجهتين وديتين، إذ تعادل سلبياً أمام منتخب سلوفينيا وفاز على منتخب كمبوديا 7-2 استعداداً لمنافسات الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يسعى الرائد إلى رد الدين لغريمه التقليدي التعاون، حينما يلتقيه في ديربي ملتهب.

وقدم الفريقان هذا الموسم أداءً متقارباً، إذ إن الرائد بدأ الموسم ببداية قوية بعد أن حقق أربعة انتصارات في المراحل السبع الأولى، قبل أن يتراجع في المراحل الثماني الأخيرة، واكتفى بفوز وحيد كان على حساب الخليج في المرحلة 13.

وتجمد رصيد الرائد عند 16 نقطة، بعد تلقيه خسارتين أمام اتحاد جدة والوحدة في المرحلتين السابقتين ليحتل المركز الثامن.

وعلى العكس بدأ التعاون الدوري ببداية غير جيدة، بعد تلقيه خسارتين متتاليتين في المرحلتين الأولى والثانية إلا أنه نجح بتحقيق فوزه الأول على حساب غريمه التقليدي الرائد 2-1 في المرحلة الثالثة، ليحتل المركز السابع برصيد 18 نقطة.

ودعم التعاون صفوفه بالتعاقد مع الروماني سان مارتن ليحل بديلاً للبرازيلي مانويل ساندرو.

القادسية والنصر



وعلى استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر يبحث النصر عن مواصلة انتصاراته، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على القادسية.

ويعيش النصر أوضاعاً فنية مميزة بقيادة مدربه الكرواتي زوران ماميتش، الذي ساهم بوصول الفريق إلى نهائي كأس ولي العهد بعد فوز فريقه أمام الهلال 2-صفر في الدور نصف النهائي، ليواجه اتحاد جدة على استاد الملك فهد الدولي في منتصف الشهر المقبل.

ونجح النصر في تحقيق العلامة الكاملة في آخر مواجهتين والتي كانت أمام فريقي الفتح والاتفاق ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث وبفارق خمس نقاط عن المتصدر الهلال.

وفي المقابل يأمل القادسية في الحصول على ثلاث نقاط ستكون ثمينة وستبعده عن مناطق الخطر، إذ يحتل الفريق المركز العاشر برصيد13 نقطة وبفارق خمس نقاط عن الفتح متذيل الترتيب.

وقدم القادسية أداءً جيداً مع مدربه البرازيلي آنجوس، الذي نجح بجمع 8 نقاط في أربع مراحل متتالية بفوزه على الرائد والوحدة وتعادله أمام الاتفاق والشباب، إلا أنه خسر آخر مواجهة أمام الفيصلي 3-2.