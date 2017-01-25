الضبعان: اتحاد القدم يحدد "مُحكّم" قضية إلتون

أكد محمد الضبعان، رئيس محكمة التحكيم الرياضي السعودي، أن اتحاد القدم هو من سيختار المحكم الخاص في قضية البرازيلي إلتون خوزيه، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن هيئة التحكيم ستحدد تمديد فترة التسجيل للقادسية من عدمه.

وقال الضبعان ضيف "في المرمى": "قضية البرازيلي إلتون وصلت إلى مركز التحكيم قبل أيام، سيتم اتخاذ الإجراءات التي نصها النظام".

وتابع بقوله: "التحكيم هو موازٍ للقضاء، والفرق هو أن الأخصام يختارون الأشخاص كقضاة".

وواصل الضبعان حديثه: "كل خصم يختار المحكم الذي يمثله، فيما الاتحاد السعودي سيختار المحكم في قضية التون، وهيئة التحكيم ستحدد تمديد فترة التسجيل للقادسية من عدمه".