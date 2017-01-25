العويس.. خامس الحراس الدوليين الباحثين عن شعارات جديدة

بانضمام اللاعب محمد العويس رسميا إلى صفوف أهلي جدة، بات الحارس الشاب خامس الحراس الدوليين الذين فضلوا الانتقال وارتداء شعارات جديدة إبان فترة تواجدهم في خارطة المنتخب السعودي.

واختير محمد الدعيع لقائمة الأخضر السعودي، إبان تمثيله لنادي الطائي، وخلال الموسم 1999-2000 حزم حقائبه وودع ناديه الشمالي لينضم إلى صفوف أزرق العاصمة.

وخلال العام 1998 رغب الاتحاديون في استقطاب الحارس الدولي آنذاك حسين الصادق، الأخير وافق سريعا، وشد الرحال بغية ارتداء شعار النادي الجداوي، والذي مثله حتى 2007.

وكانت مستويات الحارس محمد خوجة، خلال موسمه 2004-2005 كفيلة في اختياره وانضمامه إلى معسكرات الأخضر السعودي خلال تلك الفترة، قبل أن يمضي على عقدا احترافيا جديدا، ويختار الذود عن شباك الشباب.

وغادر تيسير آل نتيف، ناديه الشرقي الخليج، إلى الساحل الغربي بعد تلقيه عرض ارتداء شعار أهلي جدة، حيث أبدى الأهلاويون اهتماما كبير في ضم الحارس الدولي حينها، وتحقق لهم ذلك خلال عام 1999.