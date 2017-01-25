عباس: مفاوضات أهلي جدة للعويس احترافية

أكد علي عباس، الخبير القانوني، احترافية مفاوضات إدارة أهلي جدة، للاعب الشباب محمد العويس، وذلك نظير توقيع إدارتي الناديين على خطاباتهما الرسمية المتداولة خلال اليومين الماضيين.

وقال عباس في حديثه الخاص لـ"في المرمى": "قضية اللاعب محمد العويس، يبدو أنها أخذت منعرجا خطيرا جدا، وهنا أود التوضيح بأن موقف نادي الأهلي احترافي، وذلك نظير توقيع إدارتي الناديين في مخاطباتهما الرسمية".

وأضاف: "ليس على الأهلي خطأ، وربما أن هنالك عرضا أقوى، جعل الإدارة الشبابية تسعى لإلغاء الاتفاقية المبرمة سابقا".

وفيما يخص البيان الأخير لإدارة النادي العاصمي: "البيان تحدث عن عدم تشرف نادي الشباب باللاعب محمد العويس، وهذا أمر غير لائق، أعتقد من وجهة نظري أن اللاعب ينتقل بموجب اتفاقية بين الناديين، وذلك من أجل استفادة الشباب من العائدات المالية، والأهلي من خدماته خلال هذه الفترة".