ما هي أبرز أحداث فترة توقف الدوري السعودي؟

23 يوما بالتمام والكمال، توقفت فيها عجلة الدوري السعودي لكرة القدم عن الدوران، شهدت إقامة معسكرات داخلية، وأخرى خارجية في الإمارات وقطر ومصر، ووديات مع بعض الأندية الأوروبية كروستوف الروسي الذي لاقى الهلال، وغلطة سراي الذي واجه الاتفاق.

أما أبرز حدث فيها، فهو خروج بعض أندية المقدمة من سباق كأس خادم الحرمين مبكرا، والحديث عن الشباب والاتحاد، فيما جاء تأهل الهلال والأهلي بصعوبة، أما أكبر المستفيدين فكان الخليج بثمانيته في مرمى العين.

بالأيام المقبلة سيظهر الدوري بحلة مختلفة، صحبة الوجوه الجديدة، بعد قدوم المحترف السوري عمر خربين إلى الهلال، قادما من الظفرة الإماراتي، فيما ضم الاتفاق كلا من لاعب الوسط الإسباني خوانمي كاليخون، والمهاجم البوليفي ياسماني دوك.

أما الرائد فضم البرازيلي ويندر لويز، والفيصلي وقع مع الكرواتي مارتن مالوتشا والبرازيلي إيغة روسي، فيما جلب القادسية أحمد الظفيري من سميه الكويتي، وانتقل كل من المصريين أحمد مجدي وشريف حازم إلى الوحدة، إضافة إلى الغاني طارق جبرين، واستعان الباطن بخدمات البرازيلي جوناثانان بينتيس.

وهناك وجوه ستتابعونها لكن بقمصان أندية أخرى، وعلى رأس القائمة، سعيد المولد وسعد عبد الأمير مع الأهلي، فيما انتقل عبدالرحمن الشمري وخالد شراحلي إلى الرائد، وربيع السفياني أصبح مع الاتحاد، وسيكون بوبكر فوفانا مع الخليج، فيما انضم كل من الروماني سانمارتن وعبد المجيد السواط ومحمد الصيعري إلى التعاون، وذهب رائد الغامدي إلى الخليج، واستعان الباطن بخالد الزيلعي وعبد الله الجوعي ومعن الخضري.

أما أبرز الراحلين عن الدوري، فهو لاعب الهلال ناصر الشمراني والوجهة العين الإماراتي.

فيما تم توقيع مخالصات مالية مع عدة أسماء من بينها عبد الرحمن الخيبري من الشباب، والحارس محمد شريفي من الرائد.

وعلى مستوى المدربين، حافظت جميع أندية الدوري على قيادتها الفنية.

المشاكل الجديدة القديمة استمرت في فترة التوقف، ومن بينها أزمة إلتون بين القادسية والفتح، ومشكلة الحارس محمد العويس مع الشباب، أما لقب عريس فترة التوقف فأخذه حارس النصر عبد الله العنزي، بعد دخوله قفص الزوجية.