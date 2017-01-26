أهلي جدة يستضيف الشباب في قمة "الثأر"

سيكون أهلي جدة أمام اختبار صعب حينما يستضيف الشباب يوم الجمعة على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في قمة مواجهات المرحلة 16 من دوري جميل السعودي للمحترفين, التي ستشهد مواجهتين إذ يحل الخليج ضيفاً على الباطن, ويستضيف الفتح نظيره الفيصلي.

وفي جدة سيكون ستاد الجوهرة المشعة مسرحاً لقمة ملتهبة ستجمع الأهلي المنتشي بضيفه الشباب الجريح.

ويسعى الاهلي لمواصلة انتصاراته وتضييق الخناق على المتصدر الهلال إذ يفصل بينهما ثلاث نقاط فقط, بعدما نجح بتحقيق العلامة الكاملة في مواجهته الخمس الماضية بفوزه على الفيصلي والرائد والتعاون والاتفاق والفتح ليرفع رصيده إلى 34 نقطة, بالاضافة إلى رد الدين للشباب الذي هزمه ذهاباً 3-2.

ويعلم الأهلاويين بأن الخسارة إن حدثت قد تعيد الفريق إلى المركز الرابع في حال فوز النصر على مضيفه القادسية وفوز الاتحاد على ضيفه الوحدة.

وسيدخل الأهلي المباراة بصفوف شبه مكتملة إذ سيواصل غروس افتقاده للمدافعين معتز هوساوي الذي باتت مشاركته ضعيفة في اللقاء لعدم جاهزيته الفنية بالاضافة إلى المصري محمد عبدالشافي الذي تعرض لإصابة عضلية برفقة منتخب بلاده الذي يشارك في نهائيات كأس افريقيا.

وفي المقابل يبحث الشباب عن تضميد جراحه عقب خروجه المفاجئ من كأس الملك بخسارته أمام فريق وج "درجة أولى" في دور 32.

وتنفس السعودي سامي الجابر الصعداء عقب تأكد مشاركة أبرز عناصره المهاجم الجزائري محمد بن يطو ومواطنه المدافع جمال بلعمري والحارس ووليد عبدالله وحسن معاذ إلا أنه سيفتقد للحارس محمد العويس الذي انتقل الى النادي الأهلي أول أمس الأربعاء بعد دخوله للفترة الحرة.

ونجح الشباب بالعودة إلى سكة الانتصارات بعد فوزه على الباطن 3-1في المرحلة السابقة عقب ابتعاده ست مراحل متتالية إذ تلقى خسارة وحيدة من الهلال وتعادل في خمس مواجهات أمام الوحدة والرائد والنصر والاتفاق والقادسية.

وتضاءلت فرص الشباب في المنافسة على لقب دوري جميل السعودي إذ يبتعد الفريق عن المتصدر الهلال بفارق 12نقطة وعن وصيفه الأهلي بفارق 9 نقاط إذ يحتل المركز الخامس برصيد 21 نقطة.



الباطن والخليج



وفي حفر الباطن يحل الخليج ضيفاً على الباطن في مواجهة متكافئة بعد تحقيقهما نتائج متقاربة خلال هذا الموسم.



ويتساوى الفريقان في عدد النقاط إذ يحتل الخليج المركز 11 برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن الباطن صاحب المركز 13 وقبل الأخير.



الفتح والفيصلي



وعلى استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء سيكون الفتح مطالباً بتحقيق ثلاث نقاط تبقي حظوظه قائمة في البقاء حينما يستضيف الفيصلي.

وعانى الفتح بطل الدوري موسم 2012-2013 كثيراً هذا الموسم لاسيما بعد أن اقترب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى إذ يتذيل الترتيب برصيد 8 نقاط وبفارق خمس نقاط عن فرق الباطن والوحدة والخليج والقادسية.

ويعلم التونسي فتحي الجبال مدرب الفريق أن أي نتيجة غير الفوز ستقربه من العودة إلى دوري الدرجة الاولى مبكراً لاسيما بعد ابتعاد أقرب منافسيه.

وفي المقابل يبحث الفيصلي عن ثلاث نقاط ستبعده مؤقتاً عن شبح الهبوط إذ يحتل الفريق المركز التاسع برصيد 14نقطة وبفارق نقطة عن الباطن صاحب المركز قبل الأخير.