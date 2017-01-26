جالكا وبانغورا: مستعدون.. وسنسعد الجماهير

يواجه الرائد غريمه التقليدي التعاون الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من مسابقة دوري جميل للمحترفين.

وعن الموقعة المنتظرة قال مدرب التعاون جالكا: "أجرينا معسكرا في الإمارات، كان جيدا جدا، وأعددنا الفريق بصورة جيدة، واستطعنا تجهيز كل اللاعبين الموجودين في الفريق، وهذا المعسكر سيكون مفيدا جدا لنا في المباراة القادمة، والتي نتمنى أن نسعد جمهورنا بها، وأتمنى أن يقف الحظ إلى جانبنا".

وتابع: "بالتأكيد الجانب الفني والنفسي يكملان بعضهما في هذه المباريات، أعتقد أننا جاهزون فنيا، ولكن علينا الآن العمل على الدافع النفسي في مباريات الديربي".

فيما أضاف بنغورا مهاجم الرائد قائلا: "أنا شخصيا أتحضر لمباراة الديربي بطريقة مختلفة، فيهمني في هذه المباراة أن أمتع الجماهير التي تحضر بكثرة، وأن أقدم الأداء الجميل الممتع، فريقنا أفضل من العام الماضي بكثير، بعد تغير المدير والجهاز الفني وبعض اللاعبين، واعتقد أننا قادرون الآن على الخروج من الديربي بالنقاط الثلاث".