الفتح يستعير ساندرو التعاون حتى نهاية الموسم

أنهت إدارة الفتح، متذيل ترتيب الدوري السعودي، إجراءات انتقال البرازيلي ساندرو مانويل لاعب التعاون بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وقدمت إدارة الفتح شكرها لنظيرتها التعاونية على تسهيل انتقال متوسط الميدان البرازيلي إلى الفريق، بعدما خرج من حسابات الروماني كونستانتين غالكا مدرب الفريق.

وكان ساندرو مانويل عنصراً هاماً في صفوف التعاون الموسم الماضي تحت قيادة البرتغالي جوزيه غوميز، وأسهم في وصول الفريق إلى المركز الرابع والمشاركة آسيوياً للمرة الأولى في تاريخ النادي القصيمي، وفي هذا الموسم لعب 14 مباراة، قبل أن يستبدله التعاونيون بالروماني لوسيان سان مارتين.