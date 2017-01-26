بانغورا يقود الرائد للفوز في ديربي القصيم

قاد الغيني إسماعيل بانغورا مهاجم الرائد فريقه إلى الفوز على غريمه التقليدي التعاون 3-2 في ديربي القصيم الذي احتضنه ستاد الملك عبدالله ببريدة في افتتاح المرحلة 16 من دوري جميل السعودي.

وسجل أهداف الرائد الغيني إسماعيل بانغورا "هدفين" عند الدقيقتين "4،48"، وعبدالكريم القحطاني "9"، وسجل هدفي التعاون لاعبه أحمد الزين "52،56".

وفاجأ الرائد غريمه التقليدي ببداية هجومية قوية بعدما تمكن من افتتاح التسجيل بعد مرور 4 دقائق عن طريق مهاجمه الغيني بانغورا الذي حول عرضية زميله المدافع حسين الشويش في شباك الحارس سلطان الغامدي.

وواصل الرائد هجومه ونجح بتعزيز تقدمه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 9 عن طريق لاعبه عبدالكريم القحطاني الذي استغل تمريرة زميله بانغورا ووضع الكرة في الشباك.

وهدأت المباراة لاسيما من قبل لاعبي الرائد الذين أغلقوا مناطقهم الدفاعية واعتمدوا على المرتدات في حين أن محاولات التعاون كانت خجولة ولم تشكل خطراً على مرمى الحارس خالد شراحيلي.

وبعد مرور 3 دقائق من انطلاق الشوط الثاني استغل مهاجم الرائد بانغورا اندفاع لاعبي التعاون نحو مرماهم ومرر كرةً متقنة لزميله سلطان السوادي الذي واجه المرمى وراوغ الحارس وأعاد الكرة لبانغورا الذي تعرض لعرقلة من المدافع طلال عبسي ليحتسب الحكم ركلة جزاء، ويتقدم لها نفس اللاعب ويضعها في الشباك.

بعد الهدف الثالث انتفض التعاون ونجح لاعبه أحمد الزين بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 52 بعد تلقيه تمريرة من زميله الروماني سان مارتن ليضع الكرة في الشباك.

وواصل التعاون هجومه وتمكن لاعبه أحمد الرين مرةً أخرى من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 56 بعد تلقيه عرضية من زميله سعيد الدوسري ليروض الكرة بصدره ويسددها في شباك الحارس خالد شراحيلي.

وعند الدقيقة 66 ازدادت صعوبة المباراة على الرائد حينما أشهر حكم المباراة البولندي سيمون مارسيناك البطاقة الحمراء في وجه اللاعب فارس العياف لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وفرض التعاون سيطرته وحاول الوصول إلى مرمى الرائد وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه البديل محمد الصيعري الذي تلقى تمريرة من زميله سعيد الدوسري وسدد الكرة قوية لتجد الحارس خالد شراحيلي الذي تصدى لها.

وواصل التعاون هجومه وأهدر لاعبه سعيد الدوسري هدفاً محققاً بعدما لعب زميله محمد الصيعري كرة عرضية تجاوزت الحارس خالد شراحيلي إلا أنه فشل في إكمالها بالشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد إلى 19 نقطة متقدماً إلى المركز السابع، بفارق نقطة عن التعاون الذي تراجع إلى المركز الثامن.