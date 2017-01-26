عبدالله بن مساعد: الشباب لم يشتكِ الأهلي

أكد الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة أن نادي الشباب لم يتقدم بشكوى ضد نظيره أهلي جدة بخصوص انتقال محمد العويس، مشيراً في الوقت ذاته إلى لائحة التعامل مع ديون الأندية ستظهر خلال أسبوعين.

وقال الأمير عبدالله في تصريحات صحافية: لم يرد للهيئة أو اتحاد القدم أي شكوى من نادي الشباب، ولا أعتقد أن هيئة الرياضة لها علاقة بالقضية، فهي من اختصاص اتحاد القدم ومركز التحكيم الرياضي، كما أن قضية انتقال العويس تختلف تماماً عن قضية التلاعب التي تم الإطاحة بنادي المجزل إلى الدرجة الثانية بسببها.

وواصل رئيس الهيئة حديثه: سيستمر الإعلان عن ديون الأندية في كل عام مثلما فعلنا العام الماضي، وسيكون هناك لائحة أخرى تخص حوكمة الأندية ومعرفة المتعثر منها، وستصدر خلال شهر من الآن.