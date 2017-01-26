غاريدو: الهلال صعب.. وننتظر دعم الجماهير

أكد الإسباني، خوان غاريدو، مدرب الاتفاق، صعوبة مواجهة فريقه أمام الهلال بعد غد السبت في المرحلة السادسة عشرة من مسابقة دوري جميل للمحترفين.

وقال غاريدو، في المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة المنتظرة: "صعوبة المباراة تكمن في كونها تجمعنا بمنافس شرس، ونتمنى حضور الجماهير الاتفاقية بكثافة لدعم الفريق لأنها ورقة قوة من أوراقنا".

وأضاف: "بعد التوقف سنظهر بمستوى مختلف وأفضل مما كنا عليه، لأننا استفدنا كثيراً من التدريبات والمباراة الودية التي لعبناها أمام غلطة سراي التركي، وقد دعمنا الفريق باللاعبين دوك وكاييخون، وأتمنى أن يكون أثرهما لافتاً".