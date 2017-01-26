غروس: طموحنا المحافظة على اللقب

أكد السويسري كريستيان غروس، مدرب أهلي جدة، حرص ناديه الجداوي على المحافظة على لقب مسابقة الدوري، نافيا في الوقت ذاته استغناءه عن أي من حراس الفريق عقب التعاقد مع الدولي محمد العويس.

وقال غروس في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الشباب الدورية: "هدفنا المحافظة على لقب الدوري هذا الموسم، استغلانا فترة التوقف بالشكل الأمثل، وسنقدم أداء مرضيا لجماهيرنا".

وتابع قائد الدفة الفنية للنادي الأخضر: "سعيد المولد ليس جديدا على الفريق، وسعد عبدالأمير يمتلك شخصية قيادية داخل الملعب، فيما لا نية لدينا للاستغناء عن أي من حراس المرمى بعد التعاقد مع محمد العويس".