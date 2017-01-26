كيف استعد الرائد والتعاون للديربي؟

الأجواء الباردة التي تخيم على مدينة بريدة، لن تقلل من اشتعال ديربي القصيم على الأقل، هكذا تعودت الجماهير ندية وإثارة منذ زمن بعيد، تجددت خلال 13 لقاء جمع بين الفريقين منذ عودتهما إلى دوري الاضواء، الرائد في العام 2009 والتعاون بعدها بسنتين، ابتسم فيها الفوز للتعاون في 5 مناسبات، مقابل 3 للرائد آخرها قبل 4 مواسم مر خلالها على النادي الريداوي 4 رؤساء وهم فهد المطوع وعبد العزيز المسلم وعبد اللطيف الخضير وعبد العزيز التويجري.

آخر لقاء جمع بين الفريقين سبتمبر الماضي، شهد فوز التعاون على الرائد بهدفين لهدف أحرزهما للتعاون كل من المغربي منير الحمداوي وسعيد الدوسري، فيما كان لاعب الرائد صالح الشهري آخر من سجل في لقاءات الديربي، أما آخر فوز حققه الرائد على التعاون فيعود إلى سبتمبر من العام 2012 ضمن منافسات الدوري بهدف مقابل لا شيء أحرزه الكونغولي إيف ديبا.

وخلال فترة التوقف وقع اختيار الناديين على الإمارات لقضاء معسكريهما فيها الشارقة احتضنت الرائد والتعاون سكن في العين، والفريقان نجحا في اختبار كأس خادم الحرمين وتأهلا إلى ثمن النهائي ليلتقيا مجددا في السابع من فبراير المقبل.

وأثناء استراحة الشتاء التعاون ضم كلا من محمد الصيعري وعبد المجيد السواط والروماني لوسيان سانمارتين، بديلا للبرازيلي ساندرو فيما ضم الرائد الحارس خالد شراحيلي وعبدالرحمن الشمري والمحترف البرازيلي ويندر لويز وآخر المنضمين ريان الموسى.

أهمية اللقاء بالنسبة للفريقين القابعين في مناطق الدفء، دعت التعاون للمطالبة بحكام أجانب، وستضبط اللقاء صافرة الحكم البولندي سيمون مارسينياك.