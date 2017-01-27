الباطن يقتنص فوزاً ثميناً من الخليج

اقتنص الباطن ثلاث نقاط ثمينة، بعد فوزه الصعب على ضيفه الخليج بفوزه 1-صفر في المرحلة 16 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وسجل هدف الباطن الوحيد مهاجمه سهو المطيري عند الدقيقة 79.

وغلب الحذر على أداء الفريقين خلال الشوط الأول، إذ وضح عدم استعجالهما وتأمين مناطقهم الدفاعية وهو ما غيب الفرص الخطيرة.

وتلقى الخليج ضربةً موجعة حينما أشهر حكم المباراة فهد المرداسي البطاقة الحمراء في وجه مدافعه السنغالي أداما فرانسوا لدخوله العنيف على لاعب الباطن وليد العنزي.

وفي الشوط الثاني فرض الباطن سيطرته ووضحت رغبته بالتسجيل واستغلال طرد مدافع الخليج وكاد لاعبه البرازيلي جورجي سانتوس أن يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً قوية اعتلت عارضة الحارس مسلم آل فريج.

وسنحت فرصة خطيرة للخليج وتحديداً لمهاجمه عبدالله آل سالم الذي اخترق دفاع الباطن وسدد الكرة لتجد الحارس مزيد فريح الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 79 نجح البديل سهو المطيري في تسجيل هدف السبق للباطن بعدما استغل تمريرة زميله البرازيلي جوناثان ليسدد الكرة قوية في شباك الخليج.

وواصل الباطن هجومه وكاد لاعبه محمد الحارثي أن يعزز تقدم فريقه بعد تلقيه كرة على قوس منطقة الجزاء ليسددها قوية إلا أنها اعتلت عارضة الحارس مسلم آل فريج.

وسنحت فرصة أخرى للباطن ولمهاجمه البرازيلي جورجي سانتوس الذي سدد كرةً قوية تصدى لها حارس الخليج مسلم آل فريج.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الباطن إلى 16 نقطة متقدماً إلى المركز العاشر مؤقتاً، وبقي الخليج على رصيده السابق 13 نقطة في المركز 11 مؤقتاً.