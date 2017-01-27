السهلاوي: فكرت بالنصر.. ولم أفكر بنفسي

قدم محمد السهلاوي، لاعب النصر، اعتذاره لجماهير ناديه الأصفر، عقب الخسارة أمام القادسية بثلاثية، مؤكداً في الوقت ذاته، أن اتخاذه قرار حماية شباك فريقه عقب إصابة الحارس حسين شيعان، جاء بمبادرة منه وليس بقرار فني.

وقال السهلاوي في حديثه الخاص لـ"في المرمى": "أعتذر من جماهير النصر، نتحمل جميعنا كلاعبين هذه الخسارة، ونحتاج دعم الجماهير خلال الفترة المقبلة".

وعن قراره الذي اتخذه بحماية الشباك الصفراء، زاد الهداف الدولي: "تحملت المسؤولية، كانت مبادرة مني، لأن فريقي احتاجني في هذا التوقيت بعد رفض زميلي إبراهيم غالب، حينها لم أتردد، لأن النصر وجماهيره يستحقون الكثير".