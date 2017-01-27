الفتح يظفر بنقاط الفيصلي

أوقف الفتح مسلسل نزيف النقاط، حينما حقق فوزه الثاني هذا الموسم على حساب ضيفه الفيصلي 1-صفر على ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ضمن المرحلة الـ 16 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وأنعش الفتح آماله في البقاء بعدما أوقف خسائره المتتالية لاسيما في المراحل الأربع الماضية، من أمام الخليج والاتحاد والنصر والأهلي، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأخير وبفارق نقطتين عن الوحدة والخليج، أصحاب المركزين 12و13 وثلاث نقاط عن الفيصلي صاحب المركز 11.

ويدين الفتح بهذا الفوز إلى قائده حمدان الذي نجح بتسجيل هدف الفوز الوحيد عند الدقيقة 7 بعدما حول تمريرة زميله البرازيلي ناثان جونيور الرأسية بقدمه في شباك الفيصلي.

وشهدت المباراة أفضلية للفتح على الرغم من أن السيطرة كانت للضيوف إلا أنها كانت سلبية.

وكاد البرتغالي أوكرا أن يعزز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 77 بعدما اخترق دفاع الفيصلي وواجه المرمى وسدد الكرة قوية إلا أنها اصطدمت بقدم المدافع محمد سالم.

وكثف الفيصلي هجومه في الدقائق الأخيرة، وسنحت له فرصة خطيرة لمدافعه البرازيلي ايفور روسي الذي تلقى تمريرة من مواطنه لويزينهو ليسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث، لتنتهي المباراة بفوز الفتح بهدف نظيف.