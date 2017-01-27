الهلال يسعى للابتعاد بالصدارة في ظهور خربين الأول

يتطلع الهلال إلى الابتعاد بصدارته، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في حين يسعى اتحاد جدة الى استعادة توازنه حينما يستضيف الوحدة على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في ختام المرحلة 16 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ستكون مهمة الهلال صعبة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق المتجدد.

ويبحث الهلال عن الابتعاد بصدارته إذ يحتل المركز الأول برصيد 37 نقطة ومواصلة انتصاراته بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز الذي لم يعرف طعم الخسارة منذ استلامه تدريب الفريق سوى في أول مواجهة له مع الفريق، والتي كانت أمام اتحاد جدة في المرحلة السابعة من المسابقة.

وتنفس مدرب الهلال الصعداء بعد تأكد مشاركة المدافع عبدالله الحافظ بعد شفاءه من الإصابة التي غيبته عن الفريق لشهر، في حين سيتواصل غياب الثنائي البرازيلي كارلوس ادواردو وسلمان الفرج الموقوفان بقرار من لجنة الانضباط.

وسيشهد اللقاء مشاركة المهاجم السوري عمر خربين والذي تعاقدت معه الإدارة الهلالية الأسبوع الماضي من فريق الظفرة الإماراتي بعد أن وضعه دياز ضمن قائمة اللقاء.

وفي المقابل يبحث الاتفاق عن استعادة نغمة الانتصارات بعد غابت في المراحل الخمس الماضية، بعد تلقيه 3 خسائر أمام الاتحاد والأهلي والنصر وتعادل أمام القادسية والشباب.

ويسعى الإسباني غاريدو مدرب الاتفاق إلى الاستفادة من العناصر الجديدة، التي تعاقدت معها الإدارة لاسيما مواطنه لاعب الوسط خوانمي كاليخون والبوليفي جاهماني دوك ولاعب هجر أسامة الخلف.

ويحتل الاتفاق المركز السادس برصيد 21 نقطة وبفارق نقطتين عن الرائد صاحب المركز السابع.

وعلى ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، يبحث الاتحاد عن استعادة توازنه حينما يستضيف الوحدة.

وتراجع مستوى الاتحاد بعد تراجعه للمركز الرابع برصيد 32 نقطة بعد تعادله المفاجئ أمام ضيفه الخليج في المرحلة السابقة على ملعبه.

وتلقى الاتحاد ضربةً أخرى الاسبوع الماضي بعد مغادرته مبكراً من كأس الملك، بعد خروجه على يد الطائي "درجة أولى" في دور 32.

ويعاني التشيلي سييرا مدرب الاتحاد من غياب أهم لاعبين بالفريق وهما المصري محمود عبدالمنعم "كهربا"، والتونسي أحمد العكايشي المتواجدان مع منتخب بلديهما في نهائيات كأس افريقيا التي تستضيفها الغابون.

ومن المتوقع أن يزج سييرا بمهاجم النصر السابق ربيع سفياني كأساسي بعد انهاء تسجيله كهاوي، ليكون بجانب الدولي فهد المولد.

وفي المقابل يأمل الوحدة في مواصلة انتفاضته بقيادة مدربه المصري عادل عبدالرحمن، بعدما نجح الفريق بتحقيق فوز ثمين على ضيفه الرائد 2-1 في المرحلة السابقة، إلا أنه مايزال مهدداً بالخطر لاسيما وأنه يحتل المركز قبل الأخير برصيد 13 وبفارق 5 نقاط عن الفتح متذيل الترتيب.

وقدم الوحدة أداءً مميزاً أمام الهلال يوم الاثنين الماضي، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك، بعد أن كان متأخراً بثلاثية نظيفة لينجح في تسجيل هدفين في منتصف الشوط الثاني إلا أنه الوقت لم يسعفه لإدراك التعادل.

