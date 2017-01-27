مدرب الباطن: سعيد بالفوز المستحق

أبدى خالد القروني، مدرب الباطن، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الخليج 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة، ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري السعودي.

وقال القروني في تصريحات عقبت المواجهة: "المباراة كانت صعبة أمام فريق قوي، وموقف الفريقين في الدوري عقدها بشكل كبير، لكننا تمكنا من تحقيق الفوز وانتزاع النقاط الثلاث".

وتابع: "اللاعبون قدموا مستوى جيدا، ورغم أن الفوز جاء متأخرا ولكن في جميع الأحوال حققنا هدفنا".

من جانبه، أشار معن الخضري، لاعب الفريق إلى أن طرد لاعب الخليج ساهم في تحقيق فوز الباطن.

وأضاف: "قدمنا أداء جيدا أمام فريق قوي، وطرد لاعب من صفوف الخصم ساعدنا على الفوز".