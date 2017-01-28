أهلي جدة: نطالب الشباب بمبالغ انتقال مغربي

تقدمت إدارة أهلي جدة، بخطاب رسمي، إلى غرفة فض المنازعات باتحاد القدم السعودي، بشأن المبالغ المتأخرة من عقد اللاعب اسماعيل مغربي، والذي انتقل من النادي الجداوي إلى صفوف نادي الشباب.

ويأتي بيان بطل الدوري خلال الموسم الماضي، عقب ساعات من مواجهة ضيفه الشباب، التي كسبها بثلاثية في "الجوهرة"، والذي قال فيه: "تقدمت إدارة النادي الأهلي بطلب لغرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لفتح ملف المبالغ المتأخرة من عقد اللاعب اسماعيل مغربي، والذي انتقل من النادي الأهلي لنادي الشباب".

وزاد النادي الجداوي: "وتأتي المطالبة بعد أن تم تأجيل السداد في الفترة الصيفية ليتمكن نادي الشباب من تسجيل لاعبيه الجدد، وقد تم تزويد غرفة فض المنازعات بخطاب في هذا الخصوص، للبدء في الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك".