السومة: حزين على غيابي في "الديربي"

أكد عمر السومة، مهاجم أهلي جدة، عدم استحقاقه البطاقة الصفراء التي تحصل عليها خلال مباراة فريقه أمام ضيفه الشباب.

وحصل السومة على البطاقة الصفراء إثر تدخله على أحد لاعبي الشباب خلال المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 3 - 1 الجمعة، في الجولة السادسة عشرة من الدوري، ليتأكد غيابه عن مباراة فريقه المقبلة أمام جاره الاتحاد.

وأكد السومة: "اجتهدت في المباراة والجميع شاهد الحالة، لم أدخل بقوة على لاعب الشباب، ولكن الحكم احتسبها إعاقة هجمة، وأشهر في وجهي البطاقة الصفراء، وهي الثالثة لي في الدوري".

وتابع: "حزين لعدم مشاركتي في مباراة الديربي، لكني واثق من أن زملائي سيتمكنون من تقديم أداء جيد وتحقيق الفوز".