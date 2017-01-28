الهلال يبتعد بالصدارة بفوز صعب على الاتفاق

ابتعد الهلال بصدارة دوري جميل السعودي للمحترفين، بعد فوزه الصعب على مضيفه الاتفاق 1-0 على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في حين استعاد اتحاد جدة توازنه بعد فوزه على ضيفه الوحدة بذات النتيجة في ختام المرحلة 16 من المسابقة.

وعزز الهلال صدارته بفارق ثلاث نقاط عن أهلي جدة إذ رفع رصيده إلى 40 نقطة، في حين بقي الاتفاق على رصيده السابق 21 نقطة في المركز السادس.

وشهد الشوط الأول أفضلية للهلال الذي فرض سيطرته مبكراً، وسنحت له أول فرصة خطيرة بعد مرور 12 دقيقة بعد تلقي لاعبه نواف العابد تمريرة رأسية مميزة من زميله السوري عمر خربين، ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت بجانب القائم الأيمن للحارس أحمد الكسار.

وكان الهلال قريباً من تسجيل هدف السبق حينما حول لاعبه نواف العابد عرضية زميله عمر خربين بقدمه إلا أنها أصابت عارضة الحارس أحمد الكسار.

وسنحت فرصة أخرى للهلال لمهاجمه البرازيلي ليو بوناتيتي، الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله عمر خربين ليواجه المرمى ويسدد الكرة بقوة لتجد الحارس أحمد الكسار الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 32 ترجم الهلال أفضليته حينما نجح لاعبه الأوروغوياني ميليسي بتسجيل هدف السبق بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في شباك الحارس أحمد الكسار.

وقبل نهاية الشوط الأول رفض حارس الاتفاق أحمد الكسار خروج فريقه متأخراً بهدفين حينما تصدى لانفراد السوري خربين الخطير.

وفي الشوط الثاني دفع الاسباني غاريدو مدرب الاتفاق بمواطنه خوانمي كاليخون، الذي يشارك للمرة الأولى بديلاً للمدافع عمر السنين.

واستمرت إثارة المباراة حينما حصل لاعب الهلال سالم الدوسري على ركلة جزاء عند الدقيقة 50 بعد اصطدام تسديدته بيد البوركيني محمد كوفي، ليتقدم لها السوري عمر خريبين ويسددها لتجد الحارس أحمد الكسار الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 52 سنحت فرصة خطيرة للهلال حينما تلقى مهاجمه ليو تمريرة متقنة من خربين ليواجه المرمى ويسدد الكرة وتجد الحارس أحمد الكسار الذي تصدى لها.

‬وكاد الاتفاق أن يحرز هدف التعادل عن طريق قائده حسن كادش، الذي تلقى تمريرة من زميله محمد الكويكبي ليسدد الكرة قوية لتجد المدافع أسامه هوساوي الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة.

ورد الهلال سريعاً على هجمة الاتفاق حينما تلقى مهاجمه السوري خربين تمريرة من زميله سالم الدوسري، وراوغ أكثر من مدافع وسدد الكرة قوية لتجد الحارس أحمد الكسار الذي أبعدها بصعوبة.

وكثف الاتفاق هجومه في الدقائق العشر الأخيرة إلا أن دفاع الهلال كانت له الأفضلية بعد مساهمته في إبقاء النتيجة على حالها إلى أن أعلن حكم المباراة الألماني فيرديريك فيلكس نهاية المباراة.

وعلى استاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، استعاد الاتحاد توازنه بعد فوزه الصعب على ضيفه الوحدة 1-0.

ونجح الاتحاد بتضميد جراحه والعودة مجدداً للمنافسة بعد تعادله المفاجئ في المرحلة السابقة من أمام الخليج على أرضه، بالإضافة إلى خروجه مبكراً من كأس الملك على يد الطائي في دور 32 من المسابقة الأسبوع الماضي.

ويدين الاتحاد بهذا الفوز إلى مهاجمه الجديد ربيع سفياني المنتقل الأسبوع الماضي قادماً من نادي النصر بعدما سجل هدف الفوز الوحيد عند الدقيقة 43.

وارتفع رصيد الاتحاد إلى 35 نقطة متقدماً الى المركز الثالث، وبقي الوحدة على رصيده السابق 13 نقطة في المركز قبل الأخير وبفارق نقطتين عن الفتح متذيل الترتيب.