زوران: عرض مغر تسبب برحيلي عن النصر

أكد الكرواتي زوران ماميتش، مدرب النصر، أن العرض المالي المغري الذي قدمه له نادي العين الإماراتي، كذلك ظروف عائلته، كانا سببين رئيسيين في رحيله ومغادرته أسوار النادي العاصمي.

وكان ماميتش قد أنهى اتفاقه التام مع مسؤولي العين الإماراتي لتدريب الفريق البنفسجي خلفاً لمواطنه زلاتكو داليتش الذي أعلن استقالته من تدريب الفريق الإماراتي مطلع الأسبوع الجاري.

وقال المدرب الذي خسر المواجهة الأخيرة له مع أصفر العاصمة في المؤتمر الصحافي: "أود أن أتقدم بالشكر لإدارة النصر واللاعبين والجماهير".

وتابع: "تقدم لي نادي العين بعرض مالي مغر، كذلك للجهاز الفني المعاون لي وعائلاتهم، ووافقنا جميعا على ذلك بسبب الظروف العائلية، وسنخوض تجربة أخرى جديدة".

وزاد: "لم أتعرض إلى أي مضايقات، وكل من يتحدث عن ذلك الأمر غير صحيح، قراراتي في الملعب كانت قرارات زوران فقط، كذلك طريقة اللعب، ولم يحصل أي تدخل في عملي إطلاقا".