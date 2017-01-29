الفرنسي كارتيرون يخلف زوران في النصر

تعاقدت إدارة النصر مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب وادي دجلة المصري سابقاً لخلافة المستقيل زوران ماميتش الذي سيتولى تدريب العين الإماراتي.

وقالت مصادر "العربية.نت" إن مفاوضات النصر والمدرب الفرنسي تمت بنجاح بعدما اتفق الطرفان على كافة الخطوط العريضة المتعلقة بالمبلغ المالي وتفاصيل أخرى في العقد، وسيصل إلى الرياض نهاية الأسبوع الجاري لاستلام مهمته الجديدة.



وكان كارتيرون مدرباً لوادي دجلة المصري حتى نوفمبر الماضي عندما أقيل من منصبه بسبب بداية الفريق السيئة في الدوري، وسبق له تدريب منتخب مالي (2011-2013) ومازيمبي الكونغولي الذي حقق معه بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكلاعب خاض باتريس (46 عاماً) تجارب احترافية مع كبار فرنسا، أمثال رين، ليون، سانت إيتيان وكان، لكنه لم يشارك في أي مباراة دولية بقميص منتخب بلاده.