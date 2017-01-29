فيصل بن تركي للاعبين: تجاهلوا استقالة زوران

طلب الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر من لاعبي فريقه تجاهل كل الأحداث الإدارية والفنية التي حصلت للفريق مؤخراً، والتركيز على المباريات في الفترة المقبلة التي ينافس النصر فيها على 3 بطولات محلية.

واستقال نائب الرئيس عبدالله العمراني مطلع الشهر الجاري، وتبعه الكرواتي زوران ماميتش مدرب الفريق نهاية الأسبوع الماضي.

وقال الأمير فيصل للاعبي الأصفر: تجاهلوا ما حدث من أمور إدارية وفنية، وركزوا على الفترة المقبلة، وأنا أثق بكم لتحقيق آمال الجماهير النصراوية.

وامتدح رئيس النصر، محمد السهلاوي، الذي حمى عرين الأصفر في مباراة القادسية، وزاد: السهلاوي كان شجاعاً وتحمل المسؤولية بعد إصابة حسين شيعان، وقدم مصلحة النصر على مصلحته الشخصية.