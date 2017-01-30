الأهلي المصري يدفع 150 ألفاً لمخالصة حمودي من الباطن

تدخلت إدارة الأهلي المصري في قضية نادي الباطن السعودي مع أحمد حمودي، وقدمت 150 ألف دولار ليحصل صانع الألعاب على المخالصة المالية التي تمكنه من التوقيع مع النادي القاهري في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقاً لمصادر "العربية.نت" فإن إدارة الأهلي سلمت الباطن 150 ألف دولار، وتنازل أحمد حمودي عن 70 ألف دولار تمثل مستحقات سابقة له، بينما احتفظ بمبلغ 130 ألف دولار من قيمة العقد الذي وقعه شهر سبتمبر الماضي.

وبعد فترة من انقطاع التواصل بين حمودي والباطن، بدأ الأول محاولات التواصل مع إدارة ناصر الهويدي لإيجاد حل للقضية العالقة بين الطرفين، عقب امتناعه عن الحضور إلى الدوحة لخوض المعسكر الإعدادي مع الفريق، ورحيله إلى مصر دون الرد على اتصالات الإدارة.

وكانت إدارة الباطن قد رفعت شكوى رسمية ضد حمودي بعد تغيبه عن المعسكر وطالبته بالعودة لتأدية التمارين، رغم تحويله كلاعب استثمار، واستبداله بالبرازيلي جونثان بينيتز الذي خاض مواجهة الخليج الدورية الماضية وصنع فيها الهدف الوحيد.

وخاض حمودي، صانع ألعاب سموحة وبازل السويسري السابق، 8 مباريات مع الباطن فقط منذ انضمامه إليه، ولكنه ترك الفريق نهاية ديسمبر الماضي عقب الهزيمة أمام الهلال بهدفين لا رد لهما.