الجولة 16 من الدوري السعودي.. جولة خالية من التعادلات

تشبث الهلال بالصدارة.وبقاء الأهلي في الوصافة وتبادل في المراكز بين الاتحاد والنصروالانتصار الاول للرائد على التعاون في ديربي القصيم منذ اربع سنوات.وقفز الباطن الى المرتبة العاشرة أبرز ما أثمرت عنه الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم والتي شهدت أيضا بروز وجوه جديدة وغياب أخرى.

كان غياب التعادلات في 7 مباريات أبرز ما حملته الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي، والتي حملت تشبث الهلال بالصدارة وبقاء الأهلي في الوصافة وتبادل المراكز بين الاتحاد والنصر.

وشهدت الجولة قفز الباطن إلى المرتبة العاشرة، بينما ترجمت ركلة جزاء وحيدة إلى هدف عبر بانغورا الذي قائد الرائد إلى أول فوز على التعاون منذ 4 مواسم، بينما أهدر محمد السهلاوي وعمر خريبين ركلتي جزاء للنصر والهلال أمام القادسية والاتفاق.