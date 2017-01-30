الهلال يخالص الثلاثي.. والشباب يتعاقد معهم

أعلنت إدارة الهلال عن إنهاء عقود الثلاثي محمد القرني، فهد غازي وخالد كعبي بالتراضي، بعد خروجهم من خيارات الأرجنتيني رامون دياز الفنية، ووقعت معهم إدارة الشباب عقوداً احترافية على الفور بعد حصولهم على المخالصات المالية.



وأبرمت إدارة عبدالله القريني لمدة 3 مواسم ونصف مع اللاعبين خالد كعبي وفهد غازي، بينما ارتبطت بمتوسط الميدان محمد القرني لمدة موسم ونصف مع أفضلية التمدريد لموسمين إضافيين.



وبدأ القرني مشواره مع الهلال قبل 5 مواسم، ولعب الموسم الماضي 5 مباريات دورية فقط، قبل أن يحصل على حكم من غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم بقيمة 3.5 مليون ريال.

أما الثنائي غازي وكعبي، فلعبا تحت إدارة اليوناني جيورجيوس دونيس مطلع الموسم الماضي، لكنهما لم يستمرا في القائمة الأساسية عقب ذلك.