بعد يومين من رحيل زوران.. عبدالغني في تدريب النصر

عاد حسين عبدالغني إلى تدريبات النصر استعداداً لمواجهة الخليج الدورية، وذلك عقب يومين من استقالة المدير الفني زوران ماميتش من تدريب الفريق.

وكتب الحساب الرسمي لنادي النصر على "تويتر": يتواجد في مقر نادي النصر الكابتن حسين عبدالغني حيث سيبدأ تدريباته مع الفريق مساء اليوم .

وكان زوران يرفض تواجد حسين عبدالغني في تدريبات الفريق، واستبعده عن المباريات التي خاضها منذ مباراة الباطن الدورية التي انتهت بفوز أصفر برباعية لا رد لها.

وشهدت علاقة القائد والمدرب توتراً واضحاً منذ بطولة تبوك الودية الدولية التي طرد فيها عبدالغني أمام اتحاد جدة، وعقب أشهر من التوتر تواجه الرجلان مما دفع المدرب إلى طلب عبدالغني الخروج من الملعب ومواجهته خارجه خلال تمرين سابق.