لجنة المسابقات توافق على تقديم موعد مباراة الباطن والاتفاق

قدمت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم مباراة الباطن والاتفاق 3 ساعات، لتقام في تمام الثالثة والنصف عصر يوم الخميس بدلاً من موعدها السابق.

وكانت إدارة الباطن قد منحت نظيرتها الاتفاقية الموافقة على تقديم مواجهتهما في الجولة 17، إلى 3.30 بدلاً من الموعد السابق الذي كان 6.30م .

ويحتل الاتفاق المركز الخامس برصيد 21 نقطة، بينما صعد الباطن بعد فوزه على الخليج إلى المركز العاشر بفارق 5 نقاط عن منافسه.

وانتهت مباراة الذهاب بينهما في الدمام بفوز أصحاب الأرض 2-1، عن طريق الغيني أبوبكر فوفانا ومحمد الكويكبي للاتفاق، ووليد حزام للباطن.