وليد عبدالله يشارك في تدريب الشباب استعداداً لمواجهة التعاون

تقدم وليد عبدالله حارس الشباب زملائه اللاعبين في تدريب مساء الإثنين الذي أجراه المدير الفني سامي الجابر استعداداً لمواجهة التعاون يوم الأربعاء، وسط أخبار ترددت في وسائل التواصل الاجتماعي حول انتقاله من الفريق.

وانتشرت أخبار توقيع وليد عبدالله مع النصر ليمثل الفريق ابتداء من الموسم المقبل، وظهر اللاعب في مقطع مصور يتحدث عن سعادته بالانضمام إلى "العالمي" وهو اللقب الذي تطلقه جماهير النصر على ناديها.

وشهد المران مشاركة محمد القرني، خالد كعبي وفهد غازي بعدما وقعوا في كشوفات الفريق في وقت سابق من مساء الإثنين.

