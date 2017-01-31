التعاون في مواجهة الشباب بحثاً عن تضميد جراح الديربي

يسعى الجريحان التعاون وضيفه الشباب إلى تضميد جراحهما حينما يلتقيان على ستاد الملك عبدالله بالقصيم، في حين يبحث فريقا الفتح وضيفه الرائد عن مواصلة انتصاراتهما حينما يلتقيان على ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء في افتتاح المرحلة 17 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الملك عبدالله بالقصيم سيكون الجريحان التعاون وضيفه الشباب وجهاً لوجه بحثاً عن العودة إلى نغمة الانتصارات.

وفقد التعاون نغمة الانتصارات في المرحلتين السابقتين بخسارته من أمام الهلال 4-2 وخسارته أمام غريمه التقليدي الرائد 3-2 في المرحلة السابقة ليتراجع إلى المركز الثامن برصيد 18نقطة بفارق 7 نقاط عن الفتح متذيل الترتيب.

وتعاقدت إدارة التعاون أول أمس مع لاعب الفتح محمد أبوسبعان على سبيل الإعارة ليسد خانة البرازيلي ساندرو مانويل في حين من المتوقع أن يبدأ الروماني سان مارتن كأساسي لأول مرة منذ انضمامه للفريق مطلع الشهر الماضي.

وفي المقابل ستكون مهمة الشباب صعبة إذا ما أراد تضميد جراحه بفوز يبقي حظوظه للمنافسة على المركز الرابع المؤهل آسيوياً على أقل تقدير.

وتلقى الشباب خسارته الثالثة هذا الموسم من أمام أهلي جدة 3-1 في المرحلة السابقة ليبقى في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

وانتهى موسم الشباب من ناحية الحصول على الألقاب بعد خروجه من كأس ولي العهد بخسارته من أمام الهلال في الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى خروجه المبكر من كأس الملك بخسارته من وج "درجة أولى" وتقلص آماله بالحصول على لقب الدوري بابتعاده عن المتصدر بفارق 15 نقطة قبل النهاية بـ10 مراحل.

الفتح والرائد

وعلى ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يسعى الفتح لمواصلة انتفاضته حينما يستضيف الرائد المنتشي.

ونجح الفتح في إيقاف مسلسل الخسائر وحقق فوزاً ثميناً على ضيفه الفيصلي1-صفر في المرحلة السابقة ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأخير وبفارق نقطتين عن الوحدة والخليج.

ودعمت إدارة الفتح فريقها بعدد من الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية إذ تعاقدت مع الثنائي البرازيلي ساندرو مانويل قادماً من نادي التعاون والتونسي عبدالقادر الوسلاتي لاعب الإفريقي بالإضافة إلى المحليين المدافع تركي الجلفان من نادي الاتحاد وجناح نادي الاتفاق علي الزقعان، في محاولة لإبعاد الفريق عن مناطق الخطر.

وفي المقابل يدخل الرائد المباراة وهو منتشي بعد فوزه على غريمه التقليدي التعاون في المرحلة الماضية 3-2 ليتقدم إلى المركز السابع برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتفاق صاحب المركز السادس.