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الفرنسي ندياي يعزز هجوم التعاون

المصدر: العربية.نت
ندياي حاملا قميص فريقه الجديد مع النائب فيصل أبا الخيل
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أعلنت إدارة نادي التعاون تعاقدها مع اللاعب الفرنسي الحسن ندياي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من نادي لافال الفرنسي، مع أحقية شراء العقد لثلاثة مواسم قادمة.

وكتب النادي القصيمي عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "أنهت إدارة النادي إجراءات التوقيع رسميا مع اللاعب الفرنسي الحسن ندياي، لاعب نادي لافال الفرنسي لمدة ستة أشهر بنظام الإعارة مع أحقية شراء العقد لمدة ثلاثة مواسم".

وتابع التعاون عبر بيانه: "وذلك بدعم من قبل عضو الشرف الشيخ تركي آل الشيخ، من خلال مكالمة هاتفية بعضو المجلس التنفيذي الشيخ عبدالعزيز الحميد".

كلمات دالّة

#التعاون, #الدوري السعودي

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