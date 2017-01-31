3 أعوام والشباب بلا فوز أمام التعاون

سيبحث الشباب عن فوزه الأول على التعاون منذ 36 شهراً شهدت سيطرة تعاونية على مباريات الفريقين، وأبرزها الفوز الساحق الذي حققه الفريق القصيمي على نظيره أواخر الموسم الماضية برباعية نظيفة.

ومنذ أن سجل البرازيلي رافينيا هدفاً مبكراً في فبراير 2014 ليمنح الشباب الفوز على نظيره التعاون في مباراة الإياب من موسم 2013-2014، لم يتذوق الشبابيون طعم الفوز خلال 6 مباريات، تعادلوا في اثنتين منها وخسروا البقية في المباريات التي جمعتهما ضمن بطولتي الدوري وكأس الملك.

وفي أول مباراة بعد الفوز الشبابي، تلقى وليد عبدالله هدفاً متأخراً من عدنان فلاته، قاد فيه التعاون إلى تحقيق الفوز 2-1 في مباراتهما الأولى ضمن موسم 2014-2015، وفي مباراة الإياب سجل عامر هارون هدف التعادل التعاوني في مرمى فريقه.

وخلال ذلك الموسم، أقصى التعاون نظيره من ربع نهائي كأس الملك، بهدفي الكاميروني بول إيفولو، وسلطان السوادي مقابل هدف لعبدالمجيد الصليهم.

وفي الموسم الماضي، سجل ريكاردو ماتشادو هدف الفوز التعاوني في مباراة الذهاب، أما الإياب فحقق خلالها التعاون أكبر نتيجة بين الفريقين عندما تغلب على خصمه برباعية لا رد لها سجلها عبدالمجيد الرويلي "هدفين" وجهاد الحسين ونايف موسى.

وكان الشباب قريباً من تحقيق الفوز في مباراة الفريقين الماضية في الدوري، لكن حسن معاذ سجل هدفاً عكسياً قبل دقيقتين من النهاية لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.