الشباب يستعين بخمسة هلاليين في سابقة تاريخية

ارتفع عدد اللاعبين المنتقلين من نادي الهلال إلى نادي الشباب هذا الموسم إلى خمسة لاعبين بعد انضمام الثلاثي فهد غازي وخالد كعبي ومحمد القرني إلى الفريق صباح أمس كلاعبين هواة بسبب إيقافه عن التسجيل لفترتين متتاليتين بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ نادي الشباب التي تحمل كشوفاته خمسة لاعبين من نادٍ واحد في ذات الموسم بعد تعاقدها مع الثنائي الهلالي سعود كريري وسلطان الدعيع مطلع الموسم، بالإضافة إلى الثلاثي فهد غازي وخالد كعبي ومحمد القرني.

ولم يستفد الشباب كثيراً من المدافع سلطان الدعيع الذي شارك فقط في 180 دقيقة فقط من أصل 1440 لعبت حتى نهاية المرحلة 16، في حين لعب المخضرم سعود كريري مع الفريق هذا الموسم 1025 دقيقة حتى الآن.

ويعاني الشباب هذا الموسم بعدما قررت إدارته حين التعاقد مع المدرب السعودي سامي الجابر على أن يكون هدفهم بناء فريق قوي للمستقبل وهو ما أدى إلى خروجه مبكراً من جميع بطولات الموسم بعد انقضاء النصف الأول.

وخرج الشباب أولاً من كأس ولي العهد بخسارته من الهلال 2-صفر في الدور ربع النهائي، ليتبعه خروج مر من دور 32 لكأس الملك بخسارته أمام وج "درجة أولى" 1-صفر بالإضافة إلى تضاؤل حظوظه في المنافسة على لقب الدوري لابتعاده عن المتصدر بفارق 15 نقطة قبل انتهاء الدوري بـ10 مراحل.

وازدادت جراح الشباب بعد فقدانه أبرز نجمين في الفريق وهما الحارسان الدوليان محمد العويس الذي فضل الانتقال إلى أهلي جدة بعد دخوله الفترة الحرة، واقتراب الحارس وليد عبدالله من الانتقال إلى نادي النصر بذات الطريقة.

وسبق للهلال والشباب أن أبرما عدة صفقات في موسم واحد، وتحديداً في 2013-2014، عندما ضم الهلاليون كلاً من ناصر الشمراني وحسين شيعان وكواك تاي هي من الشباب، بينما انتقل ماجد المرشدي إلى الاتجاه الآخر.