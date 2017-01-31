الفتح يضم جلفان الاتحاد بنظام الإعارة

أعلنت إدارة الفتح قبل ساعات من إقفال فترة الانتقالات الشتوية تعاقدها مع تركي الجلفان مدافع اتحاد جدة بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وسينضم الجلفان إلى مجموعة من اللاعبين تعاقد معهم الفتح أواخر فترة الانتقالات، وأبرزهم البرازيلي ساندرو مانويل، والتونسي الرسلاتي وعلي الزقعان متوسط ميدان الاتفاق.

وانتقل الجلفان إلى اتحاد جدة مطلع موسم 2015-2016 قادماً من الباطن، لكنه لم يلعب أي مباراة رسمية مع الفريق الغربي بسبب تعرضه إلى قطع في الرباط الصليبي منتصف الموسم الماضي، وفضلت إدارة الاتحاد برئاسة حاتم باعشن منحه فرصة الحصول على دقائق لعب إضافية بنظام الإعارة، لصعوبة حصوله على خانة أساسية في خط دفاع النادي الجداوي حالياً.

ويحتل الفتح المركز الأخير في ترتيب فرق دوري جميل برصيد 11 نقطة.