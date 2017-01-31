بانغورا يخطف نجومية الجولة 16

يظهر في التشكيلة المثالية للجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري جميل للمحترفين، ثلاثة لاعبين للمرة الأولى، فيما انتزع واحد منهم العلامة الكاملة.

في حراسة المرمى، عاد أحمد الكسار بعد غياب امتد 14 أسبوعا، محللان فقط أكدوا تفوق حارس الاتفاق أمام الهلال، فيما رشح مسلي آل معمر المهاجم محمد السهلاوي الذي تحول لمركز الحراسة بشكل اضطراري وقدم المستوى المنتظر منه خلال فترة تواجده فيه.

وللمرة الرابعة هذا الموسم، يحتل عبد الرحمن العبيد مقعد الظهير الأيسر، أرقام لاعب القادسية تظهر 62 مواجهة ناجحة.

وفي مقعد قلب الدفاع الأول، ذهب للجزائري جمال الدين بن العمري، محترف الشباب تألق أمام الأهلي وابطل هجماتهم، استرد الكرة هذا الموسم في الدوري المحلي 88 مرة.

نواف الصبحي نجح في انتزاع مقعد قلب الدفاع الثاني لأول مرة، بتصويت 4 من محللينا، لاعب القادسية نجح في تقديم نفسه بشكل جيد أمام النصر ونجح في كتابة هدف فريقه الثاني.

إلى جواره سعيد المولد، العائد لصفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية في خانة الظهير الأيمن، قدم الثلاثي المولد وزميليه عبدالأمير وآل فتيل مستويات ملفتة مع الأهلي، نجحوا من خلالها بالفوز على الشباب بالثلاثة.

وفي خط الوسط وعلى الجانب الأيسر، حضر لأول مرة في القائمة المثالية أحمد الزين، لاعب التعاون تالق في المباراة رغم الخسارة أمام الرائد، هدفا فريقه حملا بصمته في الدقيقة 52 و56.

علامة محللينا الكاملة فاز بها نيكولاس ميليسي، الذي يحضر لأول مرة أيضا، وبمقعد محور الارتكاز الأول، لاعب الهلال قاد فريقه للفوز على مضيفه الاتفاق بإحرازه الهدف الوحيد، وبه حافظ الأزرق على صدارته للدوري.

يجاوره في خانة الارتكاز الثانية، سعد عبدالأمير ولكن من بوابة الأهلي، اللاعب العراقي بدأ متأقلما مع فريقه وأظهر شخصية قتالية، في رصيده بالدوري السعودي هدفان، وتمريرتان حاسمتان.

مقعد الوسط الأيمن فاز به عبد الكريم القحطاني لأول مرة، لاعب الرائد لم يمنح أبناء السكري وقتا للاستفاقة من صدمتهم بهدف زميله بانغورا الأول في الدقيقة الرابعة، واستغل اخطائهم الدفاعيه بهز الشباك بهدف ثان، كتبه باسمه بعدها بخمس دقائق.

وفي خط الهجوم، يعود يعود إلى الخانة الأولى لاعب الرائد إسماعيل بانغورا بعد غياب 6 أسابيع، محللونا أربعة اجمعوا على أدائه فيما ذهب صوت صالح المطلق إلى بن يطو، الفرنسي بانغورا قاد فريقه للفوز في ديربي القصيم باحرازه هدفين وصناعة الثلاث.

محللونا الخمسة اجمعوا على عمر السومة في مقعد الهجوم الثاني، اللاعب الأهلاوي نجح في هز شباك الشباب مرتين، رفع بهما رصيده من الأهداف إلى 18، ونال السومة ايضا في اللقاء بطاقة صفراء ستحرمه من المشاركة بالديربي يوم الجمعة المقبل أمام الاتحاد.

وفي فقرة الأفضل لهذا الأسبوع ديربي القصيم كان الأفضل من وجهة نظر محللينا، فيما مقعد أفضل لاعب كان من نصيب اسماعيل بانغورا، انطلاقاته ساهمت في تهديد دفاعات التعاون، وأدت إلى احرازه هدفين رفع بهما رصيد فريقه إلى 19 نقطة.