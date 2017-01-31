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رياض الإبراهيم يدعم صفوف الباطن

المصدر: العربية.نت
الإبراهيم بشعار اتحاد جدة خلال فترة اعارته
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انضم رياض الإبراهيم، لاعب نادي هجر، إلى صفوف نادي الباطن على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بحسب ما أعلنه النادي الشمالي الثلاثاء.

وكتب الباطن عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "أنهت إدارة النادي التوقيع مع لاعب وسط هجر رياض الإبراهيم بنظام الإعارة لنهاية الموسم الرياضي الحالي".

وتابع النادي الشمالي: "وقدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها لنظيرتها إدارة هجر على تعاونها الكبير في تسهيل إجراءات انتقال اللاعب لصفوف الباطن".

وكان الإبراهيم قد ارتدى شعار اتحاد جدة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قبل أن يعود مجددا إلى صفوف ناديه هجر.

كلمات دالّة

#الباطن, #رياض الإبراهيم

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