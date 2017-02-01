الشباب يواصل نتائجه السيئة أمام التعاون

عمق التعاون جراح ضيفه الشباب، بعد فوزه عليه 2-صفر على ستاد الملك عبدالله بالقصيم، في حين واصل الفتح انتفاضته حينما حقق فوزه الثاني على التوالي لأول مرة هذا الموسم على حساب ضيفه الرائد 3-1 في افتتاح المرحلة 17 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وعلى ستاد الملك عبدالله بالقصيم، عمق التعاون جراح ضيفه الشباب بعدما ألحق به الخسارة الثانية على التوالي بفوزه 2-صفر.

وفرض التعاون سيطرته على مجريات الشوط الاول وتمكن من تسجيل هدفه الأول بعد مرور 27 دقيقة عن طريق مهاجمه محمد الصيعري، الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله السوري جهاد الحسين ليسدد الكرة بطريقة ذكية في شباك الحارس منصور جوهر.



وفي الشوط الثاني تحسن مستوى الشباب وبدأ بشن هجومه على مرمى التعاون وكان قريباً من ذلك بعد تلقي مهاجمه اسماعيل مغربي تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله حسن معاذ ليسدد الكرة وتجد الحارس فهد الشمري الذي تصدى لها.



وعند الدقيقة 78 ارتكب حارس الشباب منصور جوهر هفوةً قاتلة، حينما حاول مراوغة لاعب التعاون أحمد الزين ليخطفها الأخير ويمرر الكرة لزميله المهاجم موسى الشمري الذي سددها في الشباك الخالية.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 21 نقطة متقدماً إلى المركز السابع، وبفارق المواجهات المباشرة مع الاتفاق السادس، وبقي الشباب على رصيده السابق 25 نقطة في المركز الخامس.



وعلى ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، واصل الفتح انتفاضته بعد تحقيقه الفوز الثاني على التوالي، لأول مرة هذا الموسم بانتصاره على ضيفه الرائد 3-1.



وغلب الحذر على الفريقين في الشوط الأول إذ لم يشهد فرصاً محققه تهدد مرمى الحارسين خالد شراحيلي وعبدالله العويشير.



وفي الشوط الثاني فرض الفتح سيطرته ونجح لاعبه توفيق بوحيمد بتسجيل هدف السبق عند الدقيقة 54 حينما لعب كرة عرضية مخادعة استقرت في شباك الحارس خالد شراحيلي.



وكاد الرائد أن يعود سريعاً للمباراة حينما تلقى مهاجمه الغيني اسماعيل بانغورا تمريرة من زميله عبدالكريم القحطاني أمام المرمى ليسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.



وعند الدقيقة 75 تمكن قائد الفتح حمدان الحمدان من تسجيل الهدف الثاني بعدما استغل تمريرة زميله حمد الجهيم المميزة ليضع الكرة من فوق الحارس خالد شراحيلي.



وسنحت فرصة للرائد لتقليص الفارق بعدما أهدر مهاجمه صالح الشهري هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء إلأا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.



وعند الدقيقة 84 نجح مهاجم الفتح حمد الجهيم بتسجيل الهدف الثالث لفريقه بعدما أكمل تمريرة زميله البرازيلي ناثان جونيور الرأسية بقدمه في شباك الرائد.

وفي الوقت بدل الضائع سجل مهاجم الرائد صالح الشهري هدف فريقه الوحيد بعدما حول عرضية زميله محمد العمري في شباك الحارس عبدالله العويشير.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح إلى 14 نقطة متقدماً إلى المركز 12 مؤقتاً، في حين بقي الرائد على رصيده السابق 19 نقطة متراجعاً إلى المركز الثامن.

