كارتيرون: اخترت النصر.. ولم أتردد

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للنصر، مفاوضات إدارة النادي العاصمي له منذ الصيف الماضي، مشيرا في الوقت ذاته، إلى عدم تردده إطلاقا في تولي مهمة قيادة الفريق الأصفر.

وقال المدير الفني الجديد لأصفر العاصمة لـ"في المرمى"، عقب ساعات من وصوله إلى العاصمة الرياض: "الاستقبال الكبير حين وصولي إلى السعودية، سيمنحني دافعا كبيرا لتقديم الأفضل مع الفريق خلال الفترة القادمة".

وتابع حديثه: "تحدث معي رئيس النادي منذ الصيف الماضي، وأبلغني بالرغبة في التعاقد معي وقيادة الجهاز الفني، النصر له محبين كثر، ورئيس معروف، لذلك لم اتردد في الاتفاق، وسعيدا جدا بالتعاقد".

وزاد كارتيرون: "تابعت الكثير من مباريات النصر هذا الموسم، كان لدي حديث شيق مع الرئيس، وهذا سيمنحني الكثير لمساعدة الفريق".

وعن قائد الأصفر حسين عبدالغني، أجاب: "المهم أن يقدم أي لاعب الجهد البدني المناسب، وألا يكون عبئا على الفريق، فيما الخبرة ضرورية جدا في عالم كرة القدم".