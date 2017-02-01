النصر: العين تسبب بإرباك مسيرتنا.. وتصرفه "دخيل"

أكدت إدارة النصر في بيان رسمي أصدرته مساء الأربعاء عدم تلقيها أي اتصال من نظيرتها في العين حتى اللحظة بخصوص تعاقد الأخير مع المدرب زوران ماميتش.

وقال النادي السعودي في بيانه: صرح غانم الهاجري رئيس نادي العين أن المدرب كان ضمن الخيارات ولم يتعاقد معه رسمياً، وأنه سيتواصل مع إدارة النصر إذا تم التعاقد مع زوران، لكن حتى اللحظة لم يردنا أي اتصال من طرف نادي العين، رغم الإعلان عن التعاقد مع ماميتش رسمياً.

وزاد بيان الأصفر: التجاهل والتعاقد مع مدرب في وسط الموسم، تصرف لا يليق بنادي العين الذي يحرص على تغليب العلاقة مع بقية الأشقاء، وأن ما حدث كان دخيلاً على ثقافة وعلاقات الأندية الخليجية ببعضها، ونعلم أن سوق الانتقالات عرض وطلب لكن اسلوب الإغراء منتصف الموسم لا ينتمي إلى أخلاقيات الرياضة والعلاقات المتينة بين الأندية وتحديداً بين النصر والعين.

وختم البيان: العين تسبب في إرباك مسيرتنا، وما حدث يتجاوز التأثير المالي بالتعاقد مع أجهزة فنية جديدة إلى إيقاف وتعطيل العمل التراكمي والجهد المبذول منذ بداية الموسم، وهو ضرر لا يقبل أي تعويض.