وليد عبدالله يحمي مرمى النصر 3 مواسم

أبرمت إدارة النصر عقداً احترافياً لمدة 3 مواسم مع الحارس الدولي وليد عبدالله بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع نادي الشباب، مقابل 4 ملايين ريال سنوياً، على أن يلتحق بصفوف فريقه الجديد في فترة الانتقالات الصيفية.



وبينت مصادر "العربية.نت" بأن وليد عبدالله سيعرض على إدارة الشباب التنازل عن 4 ملايين ريال تمثل مستحقاته المتأخرة، مقابل إنهاء عقده بالتراضي والانتقال إلى صفوف النصر.



ودخل وليد عبدالله الفترة الحرة من عقده في ديسمبر الماضي، ورفض عرض إدارة الشباب لتجديد عقده، ليتبع خطى زميله محمد العويس الذي فضل الانتقال إلى أهلي جدة الأسبوع الماضي.

وبدأ وليد عبدالله مشواره في صفوف فئات الشباب السنية، وحقق مع الفريق بطولات كأس الملك "3 مرات" وبطولة الدوري وكأس السوبر، كما كان أحد العناصر التي شاركت في كأس آسيا في 3 نسخ ماضية، وحمى عرين الأخضر في تصفيات كأس العالم 2010 و2014 والتصفيات الحالية.