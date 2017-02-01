الهلال يسعى إلى تعزيز صدارته عبر نقاط القادسية

يسعى الهلال إلى مواصلة صدارته، حينما يستضيف القادسية على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يبحث الاتفاق عن استعادة نغمة الانتصارات، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن في المرحلة 17 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد، يبحث الهلال عن فوزه الثالث على التوالي، الذي سيبعده بفارق 6 نقاط مؤقتاً عن وصيفه أهلي جدة حينما يستضيف القادسية.

ويدخل الهلال المباراة منتشياً بفوزه الصعب على الاتفاق 1-صفر في المرحلة السابقة، وتنفس مدربه الأرجنتيني رامون دياز بعد عودة لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو الذي غاب عن الفريق في 4 مباريات متتالية، بسبب إيقافه بقرار من لجنة الانضباط، بالإضافة إلى تأكد مشاركة نواف العابد الذي تعرض لإصابة بسيطة عقب مباراة الاتفاق.

ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 40 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن أهلي جدة، الذي تنتظره مواجهة صعبة أمام غريمه التقليدي الاتحاد يوم الجمعة.

وفي المقابل يأمل القادسية في أن يواصل مستوياته المميزة بعد تحقيقه لفوز ثمين على النصر 3-2 في المرحلة السابقة.

ومن المنتظر أن تشهد المواجهة المشاركة الأولى للكويتي أحمد الظفيري لاعب القادسية بعد موافقة لجنة الاحتراف على تسجيله.

وتقدم القادسية خطوة في سلم الترتيب بعد أن احتل المركز التاسع برصيد 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الوحدة صاحب المركز الأخير.

وفي حفر الباطن يسعى الاتفاق لإيقاف مسلسل الخسائر والعودة إلى سكة الانتصارات، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن.

وابتعد الاتفاق عن نغمة الانتصارات في المراحل الست الماضية بعد تلقيه 4 خسائر من أمام الاتحاد والأهلي والنصر والهلال، وتعادله أمام غريمه التقليدي القادسية والشباب.

وتوقف رصيد الاتفاق عند 21 نقطة في المركز السادس مؤقتاً.

وفي المقابل يتطلع الباطن إلى مواصلة تحقيق الانتصارات والابتعاد عن مناطق الخطر.

وحقق الباطن انتصاراً ثميناً في المرحلة السابقة على ضيفه الخليج 1-صفر ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر.