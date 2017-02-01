حسن الراهب يمهل النصر شهراً قبل الرحيل

أمهل حسن الراهب، مهاجم النصر، إدارة ناديه حتى أواخر الشهر الجاري لحل أزمة مستحقاته المالية، وتجديد تعاقده، قبل أن يلتفت إلى عروض الأندية الأخرى، بعدما دخل الفترة الحرة من عقده مع النصر مطلع الأسبوع الجاري.

وأبلغت مصادر عليمة لـ"العربية.نت" أن الراهب اشترط على إدارة ناديه تسليمه مبلغاً يقارب 5 ملايين ريال تمثل مستحقاته السابقة من العقد الذي وقعه عقب تحقيق الأصفر بطولة الدوري الأولى (2013-2014)، أو حتى تسليمه جزءاً منها وجدولة المتبقي، قبل الجلوس وتوقيع العقد الجديد، ومنحها مهلة خلال الشهر الأول من دخوله الفترة الحرة، قبل أن يلتفت إلى عروض الأندية، التي تريد الحصول على خدماته في الصيف المقبل عندما يكون لاعباً حراً.

وزادت المصادر: ليس هناك أي مشاكل حول العرض الجديد، فاللاعب راض عن قيمة العقد الجديد الذي قدمته إدارة الأمير فيصل بن تركي لإبقائه في صفوف الفريق، لكنه يريد ضمان الحصول على مستحقاته السابقة قبل الإمضاء على العقد الجديد.

وتسارع إدارة النصر في مسألة حسم عقود اللاعبين محمد عيد، وعوض خميس وحسن الراهب التي تنتهي في الصيف المقبل.

وانتقل الراهب إلى النصر مطلع العام 2013 قادماً من نجران بعقد يمتد لعام ونصف، وفي أبريل من العام 2014 مدد عقده مع النصر 3 مواسم، وخلال ما مضى من الدوري سجل 6 أهداف خلال 10 مباريات شارك فيها تحت إدارة المستقيل زوران ماميتش.