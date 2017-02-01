دياز: طريقتي واضحة.. وهذا سبب استبعاد العابد

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال أن طريقته في اللعب واضحة للجميع، مؤكداً بأن الأطباء فضلوا استبعاد نواف العابد من مباراة القادسية التي ستقام يوم الخميس.

وقال دياز، خلال مؤتمر صحفي: خلال الاجتماعات التي نقيمها للتحضير نحن نتحدث عن الأخطاء التي نقع فيها والعمل على تلافيها والعمل على مضاعفة الجهود للأفضل.

وتابع: في المباراة الماضية أمام الاتفاق كنا نستحق الفوز بنتيجة تفوق 1 - صفر، ونسعى دائما لتلافي الأخطاء التي وقعنا فيها في المباريات السابقة.

وفيما يتعلق بمشاركة نواف العابد في لقاء القادسية، قال مدرب الهلال: نواف يعاني من آلام في الفخذ وبعد استشارتنا للأطباء قررنا إراحته.

وأوضح دياز: الطريقة التي نلعب بها واضحة للجميع وهي هجومية بحتة ولذلك نشاهد مستوى قوي منذ البداية ومن يلعب بهذه الطريقة سيتعب أحيانا.

واختتم المدرب الأرجنتيني تصريحاته قائلا : طالما هنالك فرص تخلق فإننا نلعب بأسلوب جيد وهجومي وطريقتنا دائماً هي الهجوم ثم الهجوم ثم الهجوم.