شريفي: إسبانيا ستعيدني للملاعب السعودية

أكد اللاعب محمد شريفي، تلقيه عروضا عدة عقب مغادرته أسوار نادي الرائد خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، إلا أنه فضل الابتعاد مؤقتا عن الملاعب قبل العودة مجددا مع بداية الموسم المقبل.

وقال شريفي الذي مثل 7 أندية سعودية لـ"في المرمى": "تلقيت عروض عدة عقبت مخالصتي مع الرائد، لكنني فضلت الراحة والابتعاد مؤقتا عن الملاعب".

وأضاف: "احترم وجهة المدرب ناصيف البياوي، كون أن الفريق جلب الحارس خالد شراحيلي من الهلال للعب أساسيا، إضافة إلى أن النادي يمتلك العديد من الحراس الشباب".

واختتم شريفي حديثه: "أجمل فتراتي كانت مع النصر والفتح، لكنني لم أنهي مسيرتي الكروية بعد، سأستعد جيدا في إسبانيا وسأعود إلى الدوري السعودي".