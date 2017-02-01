"داب" تقليد لمتعاطي الحشيش بدأ ينتشر في الدوري السعودي

تحولت رقصة "DAB" إلى أحد أنواع الرقص المتعلقة بموسيقى "هيب هوب" وانتقلت إلى جميع الأوساط الرياضية وغير الرياضية، وصولاً إلى ملاعب كرة القدم السعودية، لكن كيف نشأت وانتشرت في العالم؟

ويقال أن أصل الرقصة يرجع إلى مدينة أتلانتا الأميركية وظهر لأول مرة عام 2013، وأول من قام بها هو لاعب كرة القدم الأميركية كام نيوتن أما في عالم كرة القدم فكان بوغبا السباق أيام يوفنتوس

وبعد البحث، اتضح أن " “DABهي كلمة عامية مستخدمة في شوارع أميركا وترمز إلى عشرين غرام من الحشيش أو الماريوانا ، وأغلب من يقوم بتلك الحركة لا يعرف معناها، مصدرها أو كيف نشأت، خاصة الرياضيين .