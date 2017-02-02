الأهلي والاتحاد.. ديربي "الجوهرة" المرتقب

تتجه الأنظار غدا الجمعة، صوب استاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، الذي سيحتضن قمة المرحلة 17 من دوري جميل السعودي والذي سيجمع الاتحاد أمام غريمه التقليدي الأهلي في ديربي جدة.

ويفصل بين الفريقين نقطتان، إذ يحتل الأهلي وصافة الترتيب برصيد 37 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر، في حين يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 35 نقطة وبفارق نقطتين عن النصر الرابع.

ونجح الاتحاد بكسر عقدة غريمه التقليدي بعد تحقيقه فوزا ثمينا على الأهلي في الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد بنتيجة 3-2 وهو الانتصار الأول بعد 5 مواسم.

ويسعى الاتحاد إلى تحقيق انتصار سيجعله يستعيد الوصافة التي خسرها بعد تعادله أمام الخليج في المرحلة قبل الماضية، إلا أنه نجح بتحقيق فوز صعب على ضيفه الوحدة بهدف نظيف في المرحلة السابقة.

وتوالت الصدمات على التشيلي سييرا مدرب الاتحاد، بعد تأكد غياب حارسه عساف القرني الذي عاودته الإصابة في الكتف مرة أخرى، في حين لن يشارك مدافعه عمار الدحيم لتعرضه لقطع في الرباط الصليبي يوم الاثنين الماضي، لينضموا إلى المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" المتواجد مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الامم الإفريقية التي تستضيفها الغابون.

وسيكون بإمكان سييرا الاستعانة بالكويتي فهد الأنصاري، والذي تأكدت مشاركته بعد تعرضه لإصابة بسيطة عقب مواجهة الوحدة، بالإضافة إلى عودة المهاجم التونسي أحمد العكايشي بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية.

وفي المقابل يأمل الأهلي في مواصلة انتصاراته ورد الدين للاتحاد، الذي هزمه في الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد الشهر الماضي.

ونجح الأهلي بتحقيق 6 انتصارات متتالية في المراحل السابقة، ليواصل ملاحقته للمتصدر الهلال في مهمة الدفاع عن لقبه.

وفاز الأهلي في المراحل السابقة على الفيصلي والرائد والتعاون والاتفاق والفتح وأخيراً الشباب في المرحلة السابقة.

ولن يكون حال السويسري كريستيان غروس أفضل من حال سييرا، إذ سيفقد ثلاثة من أهم عناصره وهم السوري عمر السومة وسلمان المؤشر لتراكم البطاقات، بالإضافة إلى عدم جاهزية المدافع معتز هوساوي.

ومن المتوقع أن يزج غروس بالمهاجم مهند عسيري ليكون بديلاً للسومة، في حين لن يغير على التشكيلة التي خاضت لقاء الشباب الماضي.