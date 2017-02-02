الباطن يسقط الاتفاق في الملعب "الفخ"

واصل الباطن مسلسل انتصاراته، بعدما عمق جراح ضيفه الاتفاق بفوزه 2-0 في المرحلة 17 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وحقق الباطن فوزه الثاني على التوالي، ليبتعد عن مناطق الخطر، إذ رفع رصيده إلى 19 نقطة متقدماً إلى المركز الثامن بفارق المواجهات المباشرة مع الرائد.

وفي المقابل واصل الاتفاق نتائجه السلبية بعد تلقيه الخسارة الرابعة على التوالي بقيادة مدربه الإسباني غاريدو، والثامنة هذا الموسم ليبقى رصيده متجمداً عند 21 نقطة في المركز السادس.

وشهدت المباراة أفضلية الباطن الذي فرض سيطرته مبكراً ونجح مهاجمه البرازيلي جورجي سانتوس بافتتاح التسجيل بعد مرور 19 نقطة عن طريق ركلة جزاء.

ولم تتغير حال الاتفاق في الشوط الثاني، إذ واصل الباطن سيطرته ووضحت رغبته بخطف النقاط الثلاث، وتمكن لاعبه البرازيلي تراباي أديسون بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 56 بعدما استغل تمريرة مواطنه سانتوس وسدد الكرة أرضية استقرت في شباك الحارس أحمد الكسار.