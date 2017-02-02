القادسية يوقف الهلال ويجبره على التعادل

أوقف القادسية مسلسل انتصارات الهلال، بعدما أجبره على التعادل 1-1 على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، في المرحلة 17 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وفاجأ القادسية مضيفهم بهدف مبكر بعد مرور 8 دقائق عن طريق مهاجمه النيجيري باتريك إيز، الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وحاول الهلال العودة سريعاً وكان قريباً من ذلك بعد تلقي مهاجمه السوري عمر خربين، الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة وتجد الحارس فيصل مسرحي الذي تصدى لها.

وواصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه البرازياي ليو بوناتيتي الذي ارتقى لعرضية زميله محمد البريك وحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس فيصل مسرحي.

وكثف الهلال هجومه وكاد لاعبه الاوروغوياني ميليسي أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه كرة داخل منطقة الجزاء من زميله ياسر الشهراني ليسددها قوية إلا أنها وجدت الحارس فيصل مسرحي الذي أبعدها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول سنحت فرصة خطيرة للهلال حينما سدد لاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء الا أنها اصابت القائم الأيمن للحارس فيصل مسرحي.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه سالم الدوسري الذي تلقى تمريرة أمام مرمى القادسية من زميله خربين، الا أنه سدد الكرة في أحضان الحارس فيصل مسرحي.

وعند الدقيقة 55 نجح السوري عمر خربين بتسجيل هدف التعادل بعدما ارتقى لعرضية زميله سالم الدوسري وحول الكرك برأسه في شباك القادسية.

وكاد خربين أن يضيف الهدف الثاني للهلال بعد مرور دقيقتين على الهدف الأول بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي ليو ليسدد الكرة وتجد الحارس فيصل مسرحي الذي أبعدها بصعوبة.

وبعد مرور 20 دقيقة انخفض أداء الهلال وتحسن مستوى القادسية الذي كاد لاعبه النيجيري باتريك إيز أن يسجل الهدف الثاني بعد نلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله البرازيلي التون خوزيه إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وسنحت فرصة ثمينة للقادسية قبل نهاية المباراة بخمس دقائق، حينما ارتقى مهاجمه النيجيري باتريك لعرضية زميله عبدالرحمن العبيد، وحول الكرة برأسه الا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس عبدالله المعيوف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 41 نقطة في المركز الأول، وارتفع رصيد القادسية إلى 17 نقطة في المركز التاسع.