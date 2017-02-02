الهاتريك.. هدف هزازي و"البيان" ملامح لا تنسى في الديربي

تحفظ ذاكرة مباريات جولة الإياب بين اتحاد جدة والأهلي العديد من الملامح والنتائج والأحداث التاريخية، بينهما أول "هاتريك" وأكبر نتيجة في تاريخ الفريقين، وحرمان الأهلي من لقب الدوري، والبيان الاتحادي الشهير الذي صدر بعد نهاية مباراة الموسم الماضي.

أبرز ما تحفظه جولة الإياب في ديربي جدة، كانت مباراة الدور الثاني من موسم 1983-1984، حينها حقق الأهلاويون أكبر فوز في تاريخ مباريات الديربي عندما هزوا شباك الاتحاد بخمسة أهداف مقابل هدفين، وفي تلك الليلة كان المهاجم المرعب حسام أبوداود أول لاعب يحرز هاتريك في مباريات الديربي.

بعد ذلك التاريخ بـ14 عاماً، حقق الاتحاد نتيجة كبيرة، عندما تغلب على غريمه 4-1 في مباراة الدوري الثاني من موسم 1996-1997، وحينها لم يسجل هدافا الاتحاد ذلك الوقت أحمد بهجا وكوماتشو أهدافاً، بل إن المدافع فهد الخطيب سجل هدفين وهدف لخميس الزهراني وآخر لنزار عباس.

وعاد الاتحاد لتكرار رباعياته في مباريات الدور الثاني عندما سجل سيرجيو ريكاردو "هاتريك" في مرمى الغريم التقليدي، بالإضافة إلى هدف من الحسن اليامي، مقابل هدف أهلاوي سجله خالد قهوجي في موسم 2001-2002.

وخاض الفريقان واحدة من أمتع مبارياتهما، عندما تعادلا في مباراة إياب دوري موسم 2003-2004 بنتيجة 3-3، وحينها سجل البرازيلي روجيريو وعلي العبدلي وصفوان المولد للأهلي، مقابل أهداف حمزة إدريس ورضا تكر وأسامة المولد.

وفي مباراة الإياب من موسم 2008-2009 كسر الأهلي صيامه الطويل عن الفوز في مباريات الديربي "دوريا" عندما أحرز حسن الراهب هدفاً متأخراً منح من خلاله فريقه الفوز بنتيجة 2-1، وينهي 6 أعوام من غياب الانتصار الأهلاوي في مباريات الاتحاد.

ويتذكر الأهلاويون أن الاتحاد تسبب في حرمانهم من الحصول على لقب دوري موسم 2011-2012، عندما تلقى نايف هزازي كرة عرضية من شقيقه إبراهيم وسجل هدف مباراة إياب ذلك الموسم الوحيد، أما في موسم 2014-2015 فالكل يتذكر فرحة سلمان مؤشر الهستيرية عندما سجل هدف التعادل في آخر جولة من الدوري، وبفضل ذلك الهدف بقي الأهلي موسماً كاملاً دون خسارة، واستمر ذلك حتى منتصف الموسم اللاحق.

وآخر الملامح، كان بيان إدارة إبراهيم البلوي ضد لاعبي الفريق عقب خسارة الفريق مواجهة الإياب الموسم الماضي 4-2، عندما ذكرت بأن اللاعبين تمردوا ورفضوا الانضمام إلى المعسكر الداخلي قبل المباراة.